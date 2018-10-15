ADIYAMAN:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:23

Sanatçı Yusuf Güney şehit askerin kardeşinin düğününe katıldı

Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Adıyaman’da ki konser öncesinde şehit askerin kardeşinin düğün törenine katıldı.Adıyaman’a Çiğköfte Festivalinde konser vermek için gelen sanatçı Yusuf Güney, bura düğün törenine katıldı. Şırnak’ta...

Sanatçı Yusuf Güney şehit askerin kardeşinin düğününe katıldı
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Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Adıyaman’da ki konser öncesinde şehit askerin kardeşinin düğün törenine katıldı.

Adıyaman’a Çiğköfte Festivalinde konser vermek için gelen sanatçı Yusuf Güney, bura düğün törenine katıldı. Şırnak’ta vatani görevini yaparken 1 Eylül 1996 tarihinde şehit olan Piyade Er Çelebi Öztekin’in kardeşi Süleyman Öztekin’in düğün törenine katıldı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, ürkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda davetli düğün törenine katıldı.

Şehidin kardeşi Süleyman Öztekin ve Melek Durmuş’un (Öztekin) düğün törenine katılan sanatçı Yusuf Güney, genç çiftlere mutluluklar diledi.

Damat Süleyman Öztekin, düğün töreninde kendisini yalnız bırakmayan devlet büyüklerine ve sanatçı Yusuf Güney’e teşekkür ederek, “Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için çok mutlu oldum. Davetlilerin hepsinin ayaklarına sağlık. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için teşekkürler” diye konuştu.
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