ADIYAMAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:06

Şehir merkezindeki ağaçlarda bakım yapıldı

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların bakımını gerçekleştirdi.Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların bakımını gerçekleştirmeye başladı.Kaldırım,...

Şehir merkezindeki ağaçlarda bakım yapıldı
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Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların bakımını gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların bakımını gerçekleştirmeye başladı.

Kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için çalışmalar yaptıklarını söyleyen görevliler, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu söylediler.
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