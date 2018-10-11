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11 Ekim 2018 Perşembe 15:48

Şehit Polis Fethi Sekin’in adı halı sahaya verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılan halı sahaya İzmir Adliyesine saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK’lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken Şehit Polis Memuru Fethi...

Şehit Polis Fethi Sekin'in adı halı sahaya verildi
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılan halı sahaya İzmir Adliyesine saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK’lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in adı verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, ilçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun vatan uğruna şehit olduğunu belirterek, "Oğlum 5 Ocak 2017 Perşembe günü bölücü kalleşlerin İzmir Adliyesi’ne düzenlediği saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koydu. Canımın parçası gözümün nuru oğlum Fethi Sekin kutsal vatanımız uğruna şehit oldu. Tüm vatan evlatları da bana evlat oldu. Biz bu ülkenin taşını, toprağını, gülünü, dikenini can bildik, candan aziz bildik. Şimdi bana hala soruyorsanız Fethi Sekin kimdir diye, Fethi Sekin sizsiniz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.
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