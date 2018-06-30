Edinilen bilgiye göre, Gökhan Vural yönetiminde 61 KH 277 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükseldi. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden otomobil sürücüsü Gökhan Vural, otomobili durdurarak itfaiyeye bilgi verdi.

Adıyaman Havalimanı yolunda seyir halinde olan otomobil yandı.Edinilen bilgiye göre, Gökhan Vural yönetiminde 61 KH 277 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükseldi. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden otomobil sürücüsü...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.