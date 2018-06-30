Adıyaman Havalimanı yolunda seyir halinde olan otomobil yandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökhan Vural yönetiminde 61 KH 277 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükseldi. Motor kısmından çıkan dumanı fark eden otomobil sürücüsü Gökhan Vural, otomobili durdurarak itfaiyeye bilgi verdi.
Kısa sürede alev alan otomobil, Adıyaman Belediyesi ve Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.