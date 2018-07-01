ADIYAMAN:
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01 Temmuz 2018 Pazar 11:56

Sigaramatik bulunan iş yerlerine işlem yapıldı

Adıyaman’da, çocukların korunmasına yönelik bir çok iş yerinde yapılan denetimler sonucunda sigaramatik bulunan 1 iş yerine adli işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çocukların korunmasına...

Sigaramatik bulunan iş yerlerine işlem yapıldı
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Adıyaman’da, çocukların korunmasına yönelik bir çok iş yerinde yapılan denetimler sonucunda sigaramatik bulunan 1 iş yerine adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çocukların korunmasına yönelik iş yerlerinde yapılan denetimler kapsamında kent merkezinde bulunan 1 iş yerinde bulunan sigaramatik cihazını fark eden polis ekipleri cihazlara el koydu. Cihazlar emniyete götürülerek muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak ise iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Sigaramatik cihazının içerisine atılan paralarla oyunun başlatıldığı, oynama esnasında cihazın belirttiği rakamın doğru bilinmesiyle makineden oyun oynayan kişiye sigara verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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