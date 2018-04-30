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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:51

Sincik’te bisiklet yarışması düzenlendi

Adıyaman’ın Sincik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ’Koşabiliyorsan Koş’ projesi kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.Düzenlenen bisiklet yarışmasına Adıyaman ve Malatya bisiklet federasyonuna bağlı bisikletçiler...

Sincik'te bisiklet yarışması düzenlendi
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Adıyaman’ın Sincik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ’Koşabiliyorsan Koş’ projesi kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.

Düzenlenen bisiklet yarışmasına Adıyaman ve Malatya bisiklet federasyonuna bağlı bisikletçiler katıldı. Sincik ilçe merkezinden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışma, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ’ın verdiği start ile başladı. Yarışmaya katılan bisiklet tutkunları dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Bisiklet yarışmasında dereceye giren yarışmacılara Kaymakam Zafer Sağ ve protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.
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