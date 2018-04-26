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26 Nisan 2018 Perşembe 17:31

Sincik’te ’Eğitim ve Gelecek’ konulu konferans yapıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Eğitim ve Gelecek’ konulu konferans düzenlendi.Sincik Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç....

Sincik'te 'Eğitim ve Gelecek' konulu konferans yapıldı
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Adıyaman’ın Sincik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Eğitim ve Gelecek’ konulu konferans düzenlendi.

Sincik Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı, konuşmacı olarak katıldı. Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri konferansa yoğun ilgi gösterdi. Konferansta konuşan Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı, Türkiye’de ve dünyada eğitimin dünü, bugünü ve yarınına dikkat çekerek, gelecekte bizleri ne gibi tehlikeler ve fırsatların beklediği konusu üzerine bir söyleşi yaptı.

Konferansa, Sincik ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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