Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırladığı Şire Pazarının yapımına başlandı.Kahta ilçesinde Atatürk Mahallesinde Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tarafından oluşturulan proje...

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırladığı Şire Pazarının yapımına başlandı.

Kahta ilçesinde Atatürk Mahallesinde Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Belediyesi tarafından oluşturulan proje kapsamında Köylü Pazarının yapımı hızla sürüyor. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan pazar, bin 200 metrekare alan üzerinde yapılıyor. Pazar, Kahta Belediyesi ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından yaklaşık 600 bin TL’ye finanse edildi. Pazarın 45 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Köy halkının yöresel ve tarımsal ürünlerini satacağı pazarda vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Pazarda her biri 15 metrekare alana sahip olacak şekilde 20 adet ahşap dükkandan oluşacak. Pazarın kötü hava koşullarında zarar görmemesi için titiz bir çalışma yapılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Yapımına başladığımız şire pazarı ile yeni bir istihdam yeri oluşacak. 20 adet dükkandan oluşan pazarımız, köylü vatandaşlarımıza ekonomik açıdan ciddi bir katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız köyde yetiştirdikleri ürünleri pazara getirerek satacak olması ilçe ile kırsal kesim arasında bir köprü görevini de yerine getirecek. Bu pazarın faaliyete geçmesiyle beraber üretici ile tüketici arasında bir aracı da kalmayacaktır. Kahta halkı daha iyi hizmetleri hak ediyor. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın takdirini aldık. Bu tür sosyal projeleri artırarak vatandaşlarımızın daha rahat olmasını sağlayacağız. Bizler gece gündüz demeden her zaman milletimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.