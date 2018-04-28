Sivas Belediye Başkanı Aydın Kutlu’yla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’a gelen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’dan Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Adıyaman’ı oldukça gelişmiş ve güzel bir kent olarak gördüğünü dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sivas Belediye Başkanı Aydın’a teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, ziyaret sonunda misafirine Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan rölyef tablosu hediye etti.