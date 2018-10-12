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12 Ekim 2018 Cuma 12:07

STEM eğitimci eğitimi verildi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘STEM Eğitimci Eğitimi 2’ programı tamamlandı.Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı teknik destek programı...

STEM eğitimci eğitimi verildi
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Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘STEM Eğitimci Eğitimi 2’ programı tamamlandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı teknik destek programı kapsamında desteklenen “STEM Eğitimci Eğitimi 2” konulu eğitim 08-12 Ekim tarihleri arasında 40 saat olarak gerçekleştirildi.

Eğitim Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Fizik, Teknoloji Tasarım, Sınıf, Okul Öncesi ve İngilizce öğretmenleri katıldı.

Eğitimler Doç. Dr. Muzaffer Özdemir ve Doç. Dr. Betül Timur tarafından verildi. Eğitimde, 3D yazıcı ile modelleme eğitimi, simülasyon ve web 2.0 araçların kullanımı ve geliştirilmesi, STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme, algoritma ve kodlama yazım çalışmaları (koşu-döngü bloklarını öğrenme), proje-sorgulanma tabanlı-bağlam temelli öğrenme, ders planlama uygulamaları, STEM eğitiminde modelleme çalışmaları, STEM eğitiminde sınıf yönetimi konuları anlatıldı.
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