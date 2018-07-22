Adana’da girdiği suda boğularak hayatını kaybeden genç, Adıyaman’da toprağa verildi.Edinilen bilgilere göre, Adana’da serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybeden Adıyamanlı 28 yaşındaki İbrahim Dilgin’in cenazesi yakınları tarafından alınarak Adıyaman’a, getirildi. Adıyaman’a getirilen İbrahim Dilgin’in cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’nde Öğle Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.
Suda boğulan genç toprağa verildi
Adana’da girdiği suda boğularak hayatını kaybeden genç, Adıyaman’da toprağa verildi.Edinilen bilgilere göre, Adana’da serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybeden Adıyamanlı 28 yaşındaki İbrahim Dilgin’in cenazesi yakınları...