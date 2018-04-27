Suriyeli öğrenciler Adıyaman Üniversitesini gezdi

Adıyaman’da, bulunan ve Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim veren Umut Geçici Eğitim Merkezi öğretmen ile son sınıf öğrencilerinden oluşan grup Adıyaman Üniversitesini gezdi.Üniversiteyi tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere...

Adıyaman’da, bulunan ve Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim veren Umut Geçici Eğitim Merkezi öğretmen ile son sınıf öğrencilerinden oluşan grup Adıyaman Üniversitesini gezdi.

Üniversiteyi tanıtmak, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek ve üniversite ortamını yerinde deneyimlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğretmen ve öğrenciler Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Umut Geçici Eğitim Merkezi Türkçe Öğretmeni Ayşe Demirkol ve Arapça Öğretmeni Sair Denuş nezaretinde üniversiteyi gezen öğrenciler, özellikle üniversite öğrencilerine sunulan imkanlardan ve fiziki ortamdan etkilendiklerini belirtti.

Eğitim, öğretim ve araştırma, geliştirme çalışmalarının yanı sıra barınma, beslenme, spor, kültür-sanat ve sosyal imkanlar anlamında üniversitenin oldukça önemli bir konumda olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Öğretmen Ayşe Demirkol, Suriyeli öğrencilerin üniversiteye hayran kaldığını ve burada eğitim görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.