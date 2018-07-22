Taziye evleri olmayan köylere taziye evleri yapılıyor

Adıyaman’da, taziye evleri bulunmayan köylere İl Özel İdaresi bütçesinden taziye evleri yapılıyor.

Yapılan taziye evlerinden dolayı vatandaşlar oldukça muştu olduklarını belirterek taziye evleri yapımında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Sarıharman köyünde hizmete açtıkları taziye evinde incelemelerde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Sarıharman köyümüzde yapmış olduğumuz taziye evini inceliyoruz. Hizmete açmış olduğumuz taziye evimiz oldukça modern bir görünümde. Adıyaman’ın bütün köylerinde taziye evlerimizi hizmete açmaya devam ediyoruz. Sarıharman köyümüze ve köy halkına kazandırmış olduğumuz bu taziye evi hayırlı ve uğurlu olsun. İl Genel Meclis Başkan vekilimiz Abuzer Töken de bu taziye evinin hizmete açılmasında yoğun çalışma sarf etti. Ülkemiz hızla gelişiyor. Ülkemizin bütün illerinde ve köylerinde yaşam standardı da iyi bir noktada. Devletimiz tarafından halkımıza hizmet en iyi şekilde verilmekte. Bundan yıllar evvel köylerde devlet taziye evi yapmıyordu. Bu nedenle köylerde dar odalarda taziyeler kabul edilirdi. Bugün ise devletimiz bütün köylerimize modern taziye evleri kazandırıyor. Bütün köylerimizde taziye evleri yapılıyor. Bazı köylerimizde de taziye evi inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de sahadayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda sürekli olarak sahada halkımızla birlikteyiz” diye konuştu.