Teç-Sen’den ‘cinsel istismar’ açıklaması

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası İl Başkanlığı basın açıklaması yaparak, çocuk istismarının toplumsal bir utanç olduğuna dikkat çekti.

Valilik önünde yapılan basın açıklamasına çeşitli kamu kurum ve kuruluş çalışanları katıldı. Basın açıklamasını Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası İl Başkanı Mehmet Teker yaptı.

Mehmet Teker, “Ülkemizde son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve kaygılarımızın günden güne arttı konulardan biri hiç kuşkusuz çocuk istismarıdır. Çocuk istismarı bir çocuğa yetişkin tarafından fiziksel ve psikolojik olarak kötü davranılması anlamına gelir. Bu anlamda insan haklarının da en hassas konularından biri olan çocuk haklarıdır. Tekrar konuşmak, istismar edenlerle ilgili yaptırımların tekrar ele alınması kanaatini taşımaktayız. Yarınımız olan çocuklara yönelik istismar var. Çocuklara yönelik istismarlar yalnızca bugünü değil yarınımız, geleceğimiz de karartmaktadır. Yarınımız olan çocuklarımızın uğramış olduğu istismarlar yıllar ve belki de hayatları boyunca sürecek psikolojik travmalara neden olabilmektedir. Bu da yaşamlarının her evresinde etkiler. Bu yüzden bu istismarlar geleceğimize yapılmış olan bir saldırıdır” dedi.

Yaşanan istismarların birçoğunun yakın çevreden kaynaklandığını dile getiren Başkan Teker, “Bunun için aileler, öğretmenler ve çocuklarla bizzat iletişim kuran kişiler konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve ihmale gelmeyecek kadar mühim bir konu olduğu bilmelidirler. Sendika olarak günden güne çürüyen hassasiyetimizi ve değerlerinizi tekrar hatırlatma çağrısı yapıyoruz. Çocuk istismarı bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. İstismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak hepimizin görevidir. Buna Sessiz kalmak suçu ortak olmaktır. Bu yüzden istismarcıları iyi hal indirimi uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.