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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:57

TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Adıyaman Fen Lisesinde gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.Adıyaman Fen Lisesi 6 yıldır düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim fuarının bu yıl 6.sını gerçekleştirdi....

TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü
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TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Adıyaman Fen Lisesinde gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Fen Lisesi 6 yıldır düzenlediği 4006 TÜBİTAK Bilim fuarının bu yıl 6.sını gerçekleştirdi. Bilim Fuarının açılışına Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Said Kutlu, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, STK başkanları, okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri ile veliler katıldı. Adıyaman Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen fuarda 20 öğretmen ve 60 öğrencinin hazırlamış olduğu birbirinden ilginç 26 proje iki gün boyunca bilim meraklılarının beğenisine sunulacak.

Koordinatörlüğünü Coşkun Polat’ın yaptığı fuar ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görürken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Muharrem Aytekin, "Gelişen dünya şartlarına ayak uyduran, çağın bilimsel, teknolojik ve inovatif gelişmelerini yakından izleyen gençlerin yetişmesi için gençlerin üretici yönlerini geliştiren bu gibi projeler çok önemlidir. Bu bağlamda TUBITAK 4006 Bilim Fuarında görev alan öğretmen ve öğrencilerimi gönülden kutluyorum” diye konuştu.
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