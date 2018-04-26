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26 Nisan 2018 Perşembe 17:12

TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvası başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gölbaşı İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvası başladı.Gölbaşı İlçe Stadyumunda düzenlenen TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvasına 8 takım katıldı. TÜGVA İlçe Temsilcisi...

TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvası başladı
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gölbaşı İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Liselerarası Futbol Turnuvası başladı.

Gölbaşı İlçe Stadyumunda düzenlenen TÜGVA Liselerarası Futbol Turnuvasına 8 takım katıldı. TÜGVA İlçe Temsilcisi Yakup Deniz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki gençleri halı saha turnuvasında bir araya getirmekten mutlu olduğunu belirtti. Daha sonra yapılan forma dağıtımında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Spor, gençlerin sağlam vücut ve sağlam kafada yetişmeleri için araç, amaç değildir. Hepinizin gözlerinde Türkiye’nin geleceğini görüyorum. Vatanına, bayrağına bağlı gençler olarak yetişeceğinizden hiç şüphem yoktur. Hepinize iş, okul ve spor hayatınızda başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Düzenlenen turnuvanın 4 gün boyunca Gölbaşı İlçe Stadyumunda devam edeceği belirtildi.
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