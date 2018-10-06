ADIYAMAN:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 20:15

Tümer’in listesi galip geldi

Adıyaman’ın Kahta Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğinin yönetim ve delege seçimi yapıldı.Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda yapılan seçimde Ali İhsan Köroğlu ve İsmail Tümer aday oldu.Yapılan oylama sonucunda 31 delegenin 17’sini...

Tümer'in listesi galip geldi
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Adıyaman’ın Kahta Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğinin yönetim ve delege seçimi yapıldı.

Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda yapılan seçimde Ali İhsan Köroğlu ve İsmail Tümer aday oldu.

Yapılan oylama sonucunda 31 delegenin 17’sini alan İsmail Tümer’in listesi seçimde galip geldi.

1292 üyeden 1072 kişi oy kullandı. Seçimde, 1060 geçerli ü oy kullanırken 12’si geçersiz sayıldı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ile birlikte yapılan oy sayımı sonrası Ali İhsan Köroğlu 509 oy alırken, İsmail Tümer ise 551 oy alarak Kahta Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğine seçildi.

İsmail Tümer, üstlendiği ağır sorumluluğun bilincinde olduğunu belirterek, yeni yönetim kurulu ile birlikte sendikanın ilçedeki gücüne güç katmak için tüm gayretiyle çalışacağını ifade etti.

Temsilci Tümer, "Üstlendiğim ağır sorumluluğun bilincindeyim. Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sendikanın ilçedeki gücüne güç katmak için tüm gayretimizle çalışacağız. Bizler yönetim kurulu olarak Allah’tan kazanmayı değil, hayırlısını temenni etmiştik. Elhamdülillah Rabbim bize seçimi kazanmayı nasip etti. Aslında seçimi kazanan Yönetim Kurulu olarak bizler değiliz, tüm Eğitim Bir Sen Kahta teşkilatı olmuştur. İlk günden son gününe kadar, seçim çalışmalarını demokrasi şölenine çeviren tüm üyelerimize, okul temsilcilerimize, idarecilerimize ve emeği geçen bütün eğitim çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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