Turanlı: “Türkiye ve Adıyaman’ı hep birlikte kurmak için bu yola baş koyduk”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Adıyaman’ı hep birlikte kurmak için bu yola baş koyduk” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, parti teşkilatları ve kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor. Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, İl Genel Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Çelikhan AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Avcı, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’u ziyaret etti.

Fatin Rüştü Zorlu Turanlı aday adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımız, ülkemiz, memleketimiz için büyük önem taşıyan 24 Haziran 2018 de yapılacak olan genel seçimde, tüm halkımızın destekleri ve Allah’ın izniyle güzel Adıyaman’ımıza hizmet etmeye ve ülkemizin geleceğine yön verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkımızı ve Adıyaman’ımızı temsil etmeye adayım. Bu süreçte tüm halkımızdan desteklerini, yardımlarını ve dualarını eksik etmemelerini bekliyor ve temenni ediyorum.

Çeşitli etmenler veya güçlerle engellenmeye çalışılan Güçlü Türkiye’nin gücüne güç katmak, daha güzel bir Türkiye ve Adıyaman’ı hep birlikte kurmak için bu yola baş koyduk. Bu yolda her zaman bizim için önemli olan ülkemizin, halkımızın iyiliği ve menfaati olacaktır, her zaman bunun için uğraş verip çabalayacağım. Hiç kimseyi birbirinden ayırmadan, birlik beraberliğimizi sekteye uğratan her türlü eylemden kaçınarak, bir olmak, tek yürek olmak için mücadele edeceğiz. Sadece sizden oy istemek için yanınızda olmayacak her fırsatta bize ulaşabilmenizi sağlayıp,çiftçimizin, esnafımızın, memurumuzun, işçimizin halkımızın halini hatırını sorup; sorunlarını, şikayetlerini dinleyip onlara çare olmaya çalışacağız. Sesinizin ulaşamadığı yere sesinizi duyuracak, halkımızın duyan kulağı olacağız. Yürüyeceğimiz bu mukaddes yolda, halkımıza şimdiden teşekkür eder, yolumuzun hayırlarla ve güzelliklerle dolu bir yol olması için birlikte yürümemiz gerektiğini, birlik olmanın önemini altını çizerek yeniden ifade ederim.

Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemizi daha da aydınlık ve refah günlere taşımak için bu yola girmiş ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Adıyaman Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundum. Sevgili Adıyaman halkının, şehrimizin daha da gelişmesi, halkımızın daha güzel ve iyi koşullarda hayatlarını devam ettirebilmesi ve hemşerilerimizin en iyi şekilde temsil edilebilmesi adına bize destek vermelerini arzu ederim” ifadelerini kullandı.