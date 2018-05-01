Turanlı Tut ve Gölbaşı ilçesinde partililerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde partililer ve belediye başkanlarıyla görüştü.Milletvekilliği aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ilk olarak Tut ilçesini ziyaret etti....

AK Parti Adıyaman Milletvekili aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde partililer ve belediye başkanlarıyla görüştü.

Milletvekilliği aday adayı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ilk olarak Tut ilçesini ziyaret etti. AK Parti Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarını parti teşkilatını ziyaret etti.

Fatin Rüştü Zorlu Turanlı daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Başkanı Yaşar Gül, il genel meclis üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları, parti teşkilatının yanı sıra Belören, Harmanlı, Balkarlı belde belediye başkanları ve belde teşkilat başkanlarını ziyaret etti.

Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, teşkilatların ve belde belediye başkanlarının ilgili ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, hizmet etme noktasında üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade etti.