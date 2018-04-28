Türk Polis Teşkilatının üniformaları Adıyaman’da üretiliyor

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin metre kare kapalı alanı ile hizmete açılan bir tekstil firması, Emniyet Genel Müdürlüğünün parkeihalesini alarak, polis ve bekçi üniformalarını dikiyor.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı,...

Adıyaman’ın Kahta Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin metre kare kapalı alanı ile hizmete açılan bir tekstil firması, Emniyet Genel Müdürlüğünün parkeihalesini alarak, polis ve bekçi üniformalarını dikiyor.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte Kahta Organize Sanayi Bölgesinde Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne üniforma dikimi yapan tekstilde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 200 çalışanı ile Kahta ilçesinin ekonomik ve sosyal yapısına katma değer sağlayan tekstili ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Nurullah Naci Kalkancı, polis ve bekçi kıyafeti üretimi yapan işletmenin üretim bantları, günlük üretim kapasitesi ve üretim aşamaları hakkında firma sahibi Osman Karahan’dan bilgi aldı.

İşletmenin günlük üretim kapasitesi hakkında Vali Kalkancı’ya bilgi veren firma sahibi Osman Karahan, “Genel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığının düzenlemiş olduğu ihaleleri alarak, talep edilen nitelikte tekstil ürünlerinin dikimini yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 200 çalışanımızla polis ve bekçi kıyafetlerinin dikimini yapıyoruz” diye konuştu.

Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet tekstil firmasındaki incelemelerinin ardından Kahta Organize Sanayi Bölgesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe desteği ile kurulan nar eşkisi üretim tesisi ile Kahta Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren sert kabuklu kuru yemiş işletme ve paketleme tesisini gezerek incelemelerini sürdürdü.