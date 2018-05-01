Türkiye Ziraat Odaları Birliği Samsat deprem bölgesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir, deprem bölgesini ve depremde hasar alan Samsat Ziraat Odası hizmet binasını yerinde inceledi.24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Adıyaman Samsat İlçesi...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir, deprem bölgesini ve depremde hasar alan Samsat Ziraat Odası hizmet binasını yerinde inceledi.

24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Adıyaman Samsat İlçesi olan deprem bölgesine gelen Bekir Şinasi Özdemir, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ilçede incelemede bulundu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde Ziraat Odamız hizmet binası olmakla beraber ağır ve orta hasarlı olmak üzere bir çok bina hasar görmüştür. Bununla birlikte can kaybının olmaması bizleri çok sevindirmiştir” dedi.

Bölge çiftçisi ile görüşen Bekir Şinasi Özdemir, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat’tan bilgi aldı.

Samsat depremi ile ilgili sorunları Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a ileteceğini söyleyen Bekir Şinasi Özdemir, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak ilgili Bakanlıklarla temaslara geçileceğini kaydetti.

Özdemir, çiftçilere ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat’a geçmiş olsun dileklerini iletti.