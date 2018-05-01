ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 18:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Samsat deprem bölgesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir, deprem bölgesini ve depremde hasar alan Samsat Ziraat Odası hizmet binasını yerinde inceledi.24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Adıyaman Samsat İlçesi...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Samsat deprem bölgesinde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir, deprem bölgesini ve depremde hasar alan Samsat Ziraat Odası hizmet binasını yerinde inceledi.

24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Adıyaman Samsat İlçesi olan deprem bölgesine gelen Bekir Şinasi Özdemir, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ilçede incelemede bulundu.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi Özdemir ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İçerisinde Ziraat Odamız hizmet binası olmakla beraber ağır ve orta hasarlı olmak üzere bir çok bina hasar görmüştür. Bununla birlikte can kaybının olmaması bizleri çok sevindirmiştir” dedi.

Bölge çiftçisi ile görüşen Bekir Şinasi Özdemir, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat’tan bilgi aldı.

Samsat depremi ile ilgili sorunları Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a ileteceğini söyleyen Bekir Şinasi Özdemir, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak ilgili Bakanlıklarla temaslara geçileceğini kaydetti.

Özdemir, çiftçilere ve Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku