ADIYAMAN:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:20

Tut ilçesinden Diyarbakır’a yamaç paraşütü ile uçtu

Adıyaman’ın Tut ilçesinden havalanan yamaç paraşütçüsü 170 kilometre gökyüzünde süzülerek Diyarbakır’ın Ergani ilçesine indi.Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaygın olan yamaç paraşütü sporu her geçen gün gelişiyor. Tut Hacı Mammed...

Tut ilçesinden Diyarbakır'a yamaç paraşütü ile uçtu
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Adıyaman’ın Tut ilçesinden havalanan yamaç paraşütçüsü 170 kilometre gökyüzünde süzülerek Diyarbakır’ın Ergani ilçesine indi.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaygın olan yamaç paraşütü sporu her geçen gün gelişiyor. Tut Hacı Mammed Dağından havalanan 6 yamaç paraşütçüsünün içerisinden İrfan Köseoğlu, 4 saatlik uçuş sonrası Diyarbakır’ın Ergani ilçesine indi. Yaklaşık 170 kilometre gökyüzünde süzülerek Diyarbakır’ın Ergani ilçesine inmeyi başardı.

Mersin Akyas Sportif Havacık Kulübü Üyesi olan İrfan Köseoğlu, Tut ilçesinden havalanan xc-termik uçuşu ile en uzak mesafeye uçan kişi oldu.

Yine aynı anda uçan 6 kişiden Tut Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Murat Nalbant Malatya Akçadağ’a ulaştı. Diğer sporcuların ise Adıyaman il merkeze ve çevresine iniş yaptığı öğrenildi.
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