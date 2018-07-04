Tütün üreticisinin lehine tebliğ yayınlandı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kooperatif kurulması ile ilgili tebliğin yayınlandığını ve yönetmeliğinde tütün üreticisinin lehine olması için çalıştıklarını söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme...

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kooperatif kurulması ile ilgili tebliğin yayınlandığını ve yönetmeliğinde tütün üreticisinin lehine olması için çalıştıklarını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ’i 02/07/2018 tarihli ve 30466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğin içeriği tütün üreticimizin lehinedir. Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulur. Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesidir. Ancak tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletilebilir. Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatifin kurulması esastır. Ancak gerekçeli olarak talep edilmesi halinde, Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşuna izin verilebilir. Tebliğin yayımlanmasının ardından yönetmelik için de üreticimizin lehine olacak düzenlemeler için üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.