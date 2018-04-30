Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürlüğü İle Adıyaman’daki kamu kurumları arasında düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) başvurularına yoğun ilgi gösterildi.

TYP kapsamında çalışmak isteyen bay ve bayanlar sabahın erken saatlerinden İşkur Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 6 ay süreli olarak çalışmak isteyen vatandaşların başvuruları 30 Nisan tarihinde başladı. Başvurular 4 Mayıs tarihine kadar sürecek. Yetkililer başvuruların İşkur dışında internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresinden başvurabileceklerini dile getirdi. İşçiler 1 Haziran ile 30 Kasım 2018 tarihleri arasında çalışacak.

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, il merkezi ve ilçelerde toplam bin 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, “Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde, başvuranlardan kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. Katılımcıların seçimi, Yüklenici kurum tarafından ‘noter kurası’ ile belirlenecektir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TYP mevzuatı gereğince, istihdamında güçlük çekilen gruplar, kadınlar,35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar birinci liste, bunlar dışında kalanlar (35 yaşın altındaki erkekler) ikinci liste olacak şekilde tasnif edilecek ve katılımcılar öncelikle birinci listeden seçilecektir.

TYP katılım şartları, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış (19 yaşından gün almış) olmak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), programın gerçekleştirileceği yerde ikamet etmek, emekli ve malul aylığı gibi maaş almamak, SGK’ya tabi sigortalı çalışan, vergi mükellefi, şirket ortağı, Bağ-Kur’lu olmamak. Programın başlayacağı tarihten itibaren geriye doğru, en az bir yıl öncesine kadar yüklenicinin (projenin uygulanacağı kurumun) kendisinde bağlı kuruluş/müteahhit/taşeron gibilerin işyerinde çalışmamış olması, kurs ve programlardan yararlananlar 6 ay geçmeden TYP’den yararlanamaz. TYP’den yararlanma suresi 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir defada en fazla 9 aydır. Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla on sekiz ay yararlanabilir. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı, yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz. TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi 300, Adıyaman Orman İşletme 100, Adıyaman İl Özel İdare 128, Müftülük 62, Valilik 63, kültür ve Turizm Müdürlüğü 20, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 20, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 30, Milli Parklar Şube Müdürlüğü 20, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü 30 il merkezinde olmak üzere ilçelerle birlikte bin 500 kişi istihdam edilecek.