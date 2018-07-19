TYP’ye 7 bin kişi başvurdu

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere TYP kapsamında 475 işçi alınacak.Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) Müdürlüğünce 475 kişi istihdam...

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere TYP kapsamında 475 işçi alınacak.

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) Müdürlüğünce 475 kişi istihdam edilecek.

9-13 Temmuz tarihleri arasında müracaatları alan İşkur’a 7 bini aşkın kişi başvurdu. İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı okullarda, çevre düzenlemesi ve temizlik işlerinde değerlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirilecek.

Toplam başvuru sayısı 7 bini geçti. Erkek adaylarda 35 yaş üstü, kadınlarda ise yaş kısıtlaması bulunmayan, engelli ve eski hükümlülerin öncelikli olduğu 475 personel işe yerleştirilecek. Başvuruları 9-13 Temmuz tarihlerinde İşkur İl Müdürlüğüne yapılan ilanın alım şekli 23 Temmuz saat 10:00’da Halk Eğitimi Merkezi’nde noter huzurunda kura sistemi ile olacak” diye konuştu.