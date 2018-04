Ülkü Ocakları depremzedelerle bir araya geldi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Samsat ilçesindeki depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 24 Nisan tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem dolayısıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Talat Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Bekir Berk ile birlikte Samsat ilçesini ziyaret ederek çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Samsat Kaymakamı Sedat Sezik’i makamında ziyaret eden Genel Başkan Kılavuz ve beraberindekiler, deprem anı ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Daha sonrasında Belediye Başkanı Yusuf Fırat’ı da ziyaret eden heyet Kale mahallesindeki depremzedeleri meskenlerinde ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kılavuz, Samsatlı vatandaşların yanında olduklarını göstermek ve buradaki durumu yerinde görerek, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere yetkililere bilgi sunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kılavuz, "Yurdumuzun neresinde olursa olsun yaşanan bir sıkıntı hepimize acı verir. Bu acıları kalbimizde yaşarız. Geçtiğimiz günlerde Samsat ilçemizde de bir deprem afeti yaşandı ve bunun acısını hep birlikte yaşadık. Deprem bölgesini ziyaret ettiğimizde bir kez daha devletimizin büyüklüğünü, şefkatini, gülen yüzünü gördük. İlgili kurum ve kuruluşlar seferber olmuş durumdalar. Mutlaka aksaklıklar olacaktır ama önemli olan bu aksaklığı en kısa sürede görmek ve gereğini yapmaktır. Kaymakamımız ve belediye başkanımız ile görüştük, bilgiler aldık. Biz Ülkü Ocakları olarak, her an, her türlü hizmet ve yardıma hazırız. Cenabı Allah, ülkemize bir daha bu tür acılar yaşatmasın” diye konuştu.