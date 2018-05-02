Üniversite öğrencileri imam hatip liselerine kitap hediye etti

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Dersi kapsamında Adıyaman’daki İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilere bin 71 adet Arapça hikaye kitabı hediye edildi.

Üç hafta boyunca Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen okul ziyareti ve kitap dağıtım etkinliklerine bölüm öğrencileri de katıldı.

Konuyla ilgili konuşan Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Kaya, Topluma Hizmet Dersi kapsamında öğrencilerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Kaya, "Bölümümüz Arapça Öğretmenliği programındaki 140 öğrencimizle birlikte il merkezindeki İmam Hatip Liselerini gezerek bin 71 Arapça hikaye kitabı dağıttık. Hem öğrencilerimizin sorumluluğunun artması hem de liselerde okuyan öğrenci kardeşlerimize küçük de olsa bir destek vermek babında böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Gittiğimiz her okulda hem teşekkür edildi hem de dua aldık. İnşallah Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.