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11 Ekim 2018 Perşembe 17:35

Üniversitede duygusal zeka konferansı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kültürel Hazine Topluluğu tarafından, Kalite ve Ar-Ge Koordinatörü Atilla Gönüllü’nün konuşmacı olarak katıldığı duygusal zeka konulu konferans düzenlendi.Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans...

Üniversitede duygusal zeka konferansı düzenlendi
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Adıyaman Üniversitesi Kültürel Hazine Topluluğu tarafından, Kalite ve Ar-Ge Koordinatörü Atilla Gönüllü’nün konuşmacı olarak katıldığı duygusal zeka konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’nün katılımıyla birinci gün üniversite öğrencilerine, ikinci gün ise akademik ve idari çalışanlara yönelik olarak verilen konferans katılımcılardan ilgi gördü. Konferansta kişinin kendi duygularını anlama ve yönetme yeteneği olarak tanımlanan duygusal zekanın insan yaşamı üzerindeki büyük etkisinden bahseden Gönüllü, "Kişilerin kariyerlerindeki başarıların etkisi karşılaştırıldığında entelektüel zekanın yüzde 4 ila yüzde 25, duygusal zekanın ise yüzde 75 ila 94 arasında etkili olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

Çeşitli örnekler ve tecrübeleriyle anlatımını renklendiren Atilla Gönüllü, “Olgun insan empati gösterebilen insandır. Kişilere empati ile yaklaşıp sıkıntısını, üzüntüsünü, korkusunu ifade etme şansı verirsek kişi rahatlar, çünkü ifade edilen sıkıntı, sıkıntı olmaktan çıkar. Kişi bizi yanında görür. Olumsuz duygusundan ötürü suçlanmadığı, yargılanmadığı, küçümsenmediği için, problemiyle başa çıkmada kendisini daha güçlü hisseder. Önyargı esnek düşünce özrüdür. Einstein’ın dediği gibi önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. İnsanlar ömrünün 25 yılını uyuyarak, 19 yılını çalışarak, 6 yılını yemek yiyerek, 6 yılını yollarda trafikte, 11 yılını televizyon başında, 5 yılını cep telefonunda, 5 ay ise her şeyden şikayet ederek geçirirken sadece 115 gününü gülerek geçiriyor” diye konuştu.

Konferansın ardından Atilla Gönüllü’ye Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından üniversite külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası ile Adıyaman’ın tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Cendere Köprüsü maketi takdim edildi.
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