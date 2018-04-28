ADIYAMAN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:43

Uyuşturucu kullanırken yakalanan şahıslar gözaltına alındı

Adıyaman’da, kurdukları düzenekle uyuşturucu kullandıkları esnada jandarma ekiplerine yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında 50 gram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyü...

Uyuşturucu kullanırken yakalanan şahıslar gözaltına alındı
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Adıyaman’da, kurdukları düzenekle uyuşturucu kullandıkları esnada jandarma ekiplerine yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında 50 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyü yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kurdukları düzenekle uyuşturucu kullanan T.E., E.D., M.G.U ve M.V.D., isimli 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında da 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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