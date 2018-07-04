ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:07

Uzmanlar aşırı terlemeye kalıcı çözüm tedavisi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla sık görülen aşırı terlemeye, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs cerrahisi uzmanları tarafından kalıcı tedavi uygulanıyor.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op....

Uzmanlar aşırı terlemeye kalıcı çözüm tedavisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yaz aylarının yaklaşmasıyla sık görülen aşırı terlemeye, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs cerrahisi uzmanları tarafından kalıcı tedavi uygulanıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz, halk arasında aşırı terlemenin kişiler tarafından hastalık olarak algılanmadığını, bu yüzden de hastaların bir sağlık merkezine başvurma düşüncesi taşımadığını belirtti.

Op. Dr. Gülyüz, vücudunun genelinde ve ya avuç içi, koltuk altı ve yüz gibi bölgesel olarak aşırı terleme ve ciltte kızarıklık şikayetleri gelişen kişilerin, mutlaka bir göğüs cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Gülyüz, “Hiperhidroz hastalığına, yüzde 1 gibi bir oranla sık rastlanılmaktadır. Ancak hastaların dertlerine çözüm bulamadıkları terleme, cerrahi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Sinir sisteminin, sempatik sinir adı verilen bölümünün aşırı fonksiyon görmesi sonucu yüzde, koltuk altlarında, ellerde ve ayaklarda aşırı terleme olur. Bu da insan yaşamı olumsuz etkiler. Medikal tedaviler uygulanmakla birlikte etkilerinin kısa süreli olması, tekrarlayan tedavi seansları, bazı yöntemlerin ağrılı ve pahalı olması (botoks gibi), hasta için zahmetli olmasının yanı sıra kesin çözüme ulaştırmamaktadır.

Terlemek toksinlerin atılması açısından son derecede önem taşımaktadır. Bu sebeple yapılan işlemle terleme tamamen durdurulmuyor, sadece terlemenin akış yönü değiştiriliyor. Bir diğer deyişle yüzü fazla terleyen hastanın yüz terlemesi geçerken bacak ya da göbek etrafında bir miktar terleme artışı olmakta, bu durum hem fıtratı bozmamakta hem de şahsın sosyal fobisini yenmesinde yüzde 100 yardımcı olmaktadır. Hastanemizde aşırı terleme ile ilgili her gün cerrahi uygulama yapılmaktadır. Hastanın takip ve tedavileri sonrası bir gün sonra taburcu edilmektedir” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku