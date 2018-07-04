ADIYAMAN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:33

Vali Kalkancı ATSO yönetimiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan...

Vali Kalkancı ATSO yönetimiyle bir araya geldi
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Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper’le birlikte Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Kalkancı, ATSO başkanlık makamına geçerek yönetim kurulu üyeleri ile tanışarak sohbet etti.

Ziyarette ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Eroğlu, Nuri Günaydın, Ramazan Çakmak, Hacı Dikmen, Adnan Kırıkdaş ve Atilla Duranay da yer aldı. Vali Kalkancı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Adıyaman’da yatırımcıların önünün açma adına sayın valimizin çok gayretli çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Sanayicileri temsil eden kurum olarak 24 saat valimizin emrindeyiz. Adıyaman’ın gelişimi ve kalkınması adına biz sanayicilere ne düşüyorsa her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah huzur kenti Adıyaman’ın genç dinamik gücünü yer altı kaynaklarımızla buluştururuz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen ziyarette konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, “Biz ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla bütünleştirip toplumsal barışla güçlü hale getirdiğimiz zaman Adıyaman’ı hedeflediğimiz o noktalara rahatlıkla taşıyabiliriz. Bu memlekette üreten, katma değer yaratan ve istihdam sağlayan bütün yatırımcıların başımızın üstünde yeri vardır. Yeter ki müteşebbislerimiz üretsin, istihdam gerçekleştirsin” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Vali Nurullah Naci Kalkancı, ATSO Hizmet binasını gezerek, birimlerde yürütülen çalışmalarla ilgili ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan bilgi aldı.
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