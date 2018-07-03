Yabancı turist sayısı 22 kat arttı

Adıyaman’da 2018 yılının ilk beş ayında gelen yabancı turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 22 kat arttı.Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 2018 yılının ilk 5 ayında Adıyaman’da konaklayan yerli ve yabancı...

Adıyaman’da 2018 yılının ilk beş ayında gelen yabancı turist sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 22 kat arttı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 2018 yılının ilk 5 ayında Adıyaman’da konaklayan yerli ve yabancı turistlerin istatistiklerini açıkladı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 2017 yılına göre turist sayısındaki artışın yaklaşık 2 kat olduğunu, yabancı turist sayısında ki artışın 22 kat olduğunu kaydetti.

Mustafa Ekinci açıklamasında, “Gecen yılın ilk 5 ayına baktığımızda 36 bin 92 turist gelmiş. Bu turistlerin 35 bin 321’i yerli, 771 yabancı turist gelmiş. Bu yılın ilk 5 ayında gelen 56 bin 557 turistin 39 bin 851’i yerli, 16 bin 706’sı ise yabancı turistten oluşuyor. Turist sayısı önceki yıla göre yüzde yüze yakın artış var. Bunun yerli ve yabancı tasnifini yaptığımızda konaklama yapan bu turistlerden yabancı olanların sayısının 22 kat arttığını görüyoruz” dedi.

Ekinci, turist sayısındaki artışın bölgesel olaylardan kaynaklandığını belirterek, “Turist sayısının artması bölgemizin rahatlaması, çevre illerin rahatlaması, Suriye savaşının durulması, terörün durmasına bağlıdır. Turist sayısında ciddi bir artış görüyoruz. Yılın ikinci yarısında ise, bu ortam devam ederse çok daha yüksek rakamları yakalayabilecek. Önümüzdeki yıllara umutla bakıyoruz” diye konuştu.