Yağmur yağışı sonrası rögarlar taştı

Adıyaman’da, birkaç gündür etkisini sürdüren toz bulutu sonrası yağan 20 dakikalık yağmur sonrası rögarlar taştı.

Toz bulutunun 14 Ekim Pazar gününden bu yana etkisini sürdürdüğü Adıyaman’da, aniden yağan yağmur yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklarda sur birikintileri meydana gelirken bazı yollarda bulunan rögarlarda ise su taşkınları yaşandı. Yaklaşık 20 dakika yağan yağmur yağışı sonrası rögar kapaklarından taşan lağım sularından dolayı vatandaşlar belediye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri taşan rögarlarda çalışmalar gerçekleştirdi. Havanın kapalı olduğu toz bulutunun ise gittiği Adıyaman’da, belirli aralıklarla yağmur yağışı devam ediyor.