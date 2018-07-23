ADIYAMAN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:07

Yaz Kuran Kurslarında Rehberlik ve Denetim faaliyetleri sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Müftülüğü tarafından Yaz Kuran Kurslarına yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri devam ediyor.Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesindeki kuran kurslarını ziyaret eden ilçe Müftüsü Rıfat Çevik ve Vaiz Muhammet...

Yaz Kuran Kurslarında Rehberlik ve Denetim faaliyetleri sürüyor
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Adıyaman’ın Kahta ilçe Müftülüğü tarafından Yaz Kuran Kurslarına yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri devam ediyor.

Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesindeki kuran kurslarını ziyaret eden ilçe Müftüsü Rıfat Çevik ve Vaiz Muhammet Abdullah Çalışkan, kuran kursu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra Müftü Çevik, kurs personellerinden gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Kuran öğrenmenin önemine değinen Müftü Çevik, “Yaz Kuran Kursları hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Çoğumuz hayatımızı bu yaz kurslarında öğrendiğimiz bilgilerle sürdürmekteyiz. Bunun için bu yaz kursunu dolu dolu ve iyi değerlendirerek geçirmeliyiz” diye konuştu.
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