Yeni doğan canlandırma eğitimi alan sağlıkçılara sertifikaları verildi

Adıyaman’da, yeni doğan canlandırma eğitimine katılan sağlık personellerine sertifikaları verildi.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda Uzm. Dr. Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak, Öznur Yapıcı, Nayle Onuk, Şükran Abeş tarafından 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonunda merkez ve ilçe devlet hastaneleri ile özel hastanelerden katılan doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan katılımcılara sertifikaları İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve eğitim ekibi tarafından takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, "Anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasında bu eğitimlerin önemli katkısı vardır. Eğitimlerin ilimizde düzenli bir şekilde devam edecek" dişe konuştu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ise konuşmasında hayat kalitesini belirlemede ilk dakikaların çok kıymetli olduğunu söyleyerek bebeğe yapılan ilk müdahalenin niteliği konusunda doğum ekibinin bu eğitimi almış olmasının katkılarından bahsetti.