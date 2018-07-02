ADIYAMAN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:09

Yol ve kaldırım çalışması tamamlanan sokaklar temizlendi

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması yapılan sokaklarda temizlik çalışması yaptı.Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından...

Yol ve kaldırım çalışması tamamlanan sokaklar temizlendi
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Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde yol ve kaldırım çalışması yapılan sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin en kalabalık mahallelerinden bir tanesi olan ve kısa süre önce yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı Bahçelievler Mahallesindeki sokakları baştan aşağı yıkadı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, her gün günün ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları temizlik çalışmasını, şehrin farklı noktalarında sürdürdüklerini dile getirerek, “Şehir merkezi ve kenar mahallelerde caddeleri yıkayarak başladığımız çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak ve gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüterek sürdürüyoruz. Bugün de daha önce yol ve kaldırım çalışması yapılan Bahçelievler Mahallemizdeki sokaklarda çalışmalarımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.
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