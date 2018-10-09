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09 Ekim 2018 Salı 15:23

Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce kanalizasyon ver diğer altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.Yunus Emre Mahallesi’ndeki cem evinin bulunduğu...

Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce kanalizasyon ver diğer altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki cem evinin bulunduğu yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.
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