ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:02

Ziyaret ettiği kuruma buket yerine çam fidanı götürdü

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, hayırlı olsun ziyaretine gittiği KOSGEB müdürlüğüne buketler yerine getirdiği çam fidanlarını kurumun bahçesine dikti.Buket ya da çelenk yerine çam fidanları getirerek ziyaret ettiği kurumun...

Ziyaret ettiği kuruma buket yerine çam fidanı götürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, hayırlı olsun ziyaretine gittiği KOSGEB müdürlüğüne buketler yerine getirdiği çam fidanlarını kurumun bahçesine dikti.

Buket ya da çelenk yerine çam fidanları getirerek ziyaret ettiği kurumun bahçesine diken Başkan Mahmut Fırat, bundan sonra yapacakları ziyaretlerde de aynı şekilde fidanlar götürüp dikeceğini vurguladı. Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Eşref Çakar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılan ziyarette, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk’te yer aldı. Sıcak sohbet havasında gerçekleştirilen ve kurumun çalışmaları hakkında Müdür Çakar’dan bilgiler alan Başkan Fırat, daha sonra getirdiği fidanları KOSGEB müdürlüğü bahçesine dikti. Bahçeye getirdiği 3 adet çam fidanı diken Başkan Fırat, ağaçların ve yeşillendirmenin öneminden bahsetti. Başkan Fırat, “Biz KOSGEB İl Müdürümüz Eşref Çakar’ı farklı bir sosyal etkinlik mantıyla ziyaret ettik. Toprak ile fidanı birleştirmeyi hedefledik. Ağaçların topluma ve insanlığa nasıl bir güzellik kattığını hepimiz biliyoruz. Bundan sonra imkanları olan fiziki yapısı buna müsait olan yerleri ziyaret ettiğimizde fidan ile toprağı buluşturacağız. Bu çalışmayı geliştirme noktasında bir mesaj olarak bunu bugün burada yapmaya çalıştık ve inşallah bunun devamı gelir” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku