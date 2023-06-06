Ağır hasarlı binada yangın çıktı

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binada yangın çıktı. Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafında kısa sürede kontrol altına alındı.

Ağır hasarlı binada yangın çıktı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binada yangın çıktı. Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafında kısa sürede kontrol altına alındı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binada yangın çıktı. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binada çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ağır hasarlı binada yangın çıktı
Ağır hasarlı binada yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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