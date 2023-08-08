Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü

Malatya'da ağır hasarlı bir binada asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da ağır hasarlı bir binada asansörü sökmeye çalışan işçi 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında beraberinde bulunan bir kişi ile birlikte asansörde söküm çalışması yapan Ahmet Abinikli (39) ayağının kayması sonucu merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, olay esnasında şahsın beraberinde bulunan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4'üncü kattan düştü
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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