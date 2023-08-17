Ağır hasarlı binalardan canları pahasına demir topluyorlar

Asrın felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir alıyor.

Ağır hasarlı binalardan canları pahasına demir topluyorlar
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Asrın felaketinin yaşandığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yıkım alanına girerek enkazdan demir alıyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor. İş makineleri ağır hasarlı binaları yıkarken özellikle il dışından geldikleri belirlenen göçer ailelerin çocukları ise enkaz alanına girerek demir toplama telaşında. Hiçbir uyarıya aldırış etmeden iş makinelerinin burnunun dibinde molozlar arasında demirleri alan çocuklar zaman zaman kazayla da karşı karşıya kalıyor.

Kentte polis ekipleri birçok kez toparlayıp uzaklaştırmasına rağmen her fırsatta yıkım alanlarına giren çocuklar ekiplerin de çoğu zaman iş yapmasına engel oluyor. Kazaya sebep vermemek adına rahat çalışamayan iş makinesi operatörleri de enkaz alanına giren çocukları birçok kez polise şikayet ediyor.

Ağır hasarlı binalardan canları pahasına demir topluyorlar
Ağır hasarlı binalardan canları pahasına demir topluyorlar
Ağır hasarlı binalardan canları pahasına demir topluyorlar
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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