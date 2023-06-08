Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar

Asrın felaketinde binlerce evin yıkıldığı Malatya'da ağır hasarlı binalarda yıkılmaya devam ediyor. Kent merkezinde yıkımı süren ağır hasarlı binaların yıkımını izleyen vatandaşlar ise adeta film izler gibi gün boyu yıkımları izliyor.

Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Asrın felaketinde binlerce evin yıkıldığı Malatya’da ağır hasarlı binalarda yıkılmaya devam ediyor. Kent merkezinde yıkımı süren ağır hasarlı binaların yıkımını izleyen vatandaşlar ise adeta film izler gibi gün boyu yıkımları izliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da kent merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İnönü Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binalar da alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkılıyor. Malatya Valiliği önünde yer alan ağır hasarlı banka binasının yıkımı da drone ile görüntülenirken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yıkım çalışmalarını film izler gibi izliyorlar.

Kent genelinde 35 bini aşkın ağır hasarlı binanın bulunduğu belirtilirken, şuana kadar yıkılan binaların tahmini 6 katı kadar binanın daha yıkımının yapılması bekleniliyor.

Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
Ağır hasarlı binanın yıkılışını film izler gibi izliyorlar
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