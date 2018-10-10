Ağrı 1970 Spor Başkanı Yıldırım istifa etti

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanlık görevini yürüten Mehmet Yıldırım, görevinden istifa etti.Bölgesel Amatör Ligi 1’nci grupta mücadele eden ve bu sezon çıktığı 3 maçını da kazanan Ağrı 1970 Spor...

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanlık görevini yürüten Mehmet Yıldırım, görevinden istifa etti.

Bölgesel Amatör Ligi 1’nci grupta mücadele eden ve bu sezon çıktığı 3 maçını da kazanan Ağrı 1970 Spor istifa depremiyle sarsıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım kulübün resmi sosyal medya hesabından başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ağrı’da esnafın ve bürokrasinin takıma destek çıkmadığını savunan Yıldırım, futbolcuların barınma sıkıntısını yaşadığını belirti.

Verilen sözlerin yerine getirilmediği için daha fazla görevini yürütemediğini dile getiren Yıldırım, “Yaklaşık üç yıldır onurla, gayretle ve şevkle sürdürdüğüm Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanlığı görevimi şuan an itibariyle sonlandırmış bulunmaktayım. Bu görevi; benimle aynı yola revan olan arkadaşlarıma takdim ediyorum. Arkadaşlarımın başarılı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Yıldırım, ‘İstifa sebeplerim’ başlığı altında kendisini istifaya götüren istifa nedenleri şöyle sıraladı;

"Fiziksel ve mental yorgunluk, spor camiasının kısıtlı kalan desteği. ASKF’nin duyarsızlığı, iş dünyasının ilgisizliği, ekonomik anlamda mecalimin kalmayışı, Ağrı gençliğinin haricinde esnafın ve siyasilerin yeterli desteği vermeyişi, tesisin olmayışından kaynaklanan futbolcuların barınma sorunu yaşaması, stad zemininin bir ay daha yetişemeyecek olması, verilen sözlerin yerine getirilmemesi."

Yıldırım, Ağrı 1970 Spor taraftarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek yönetime başarılar diledi.