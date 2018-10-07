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07 Ekim 2018 Pazar 11:01

Ağrı Baro Başkanlığı seçimini Avukat Salih Aydın kazandı

Ağrı’da 131 avukatın oy kullandığı Baro Başkanlığı seçimini Avukat Salih Aydın 82 oy alarak seçimi kazandı.Ağrı Barosuna kayıtlı 149 avukat Ağrı Baro Başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Kültür ve Kongre Merkezi’nde...

Ağrı Baro Başkanlığı seçimini Avukat Salih Aydın kazandı
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Ağrı’da 131 avukatın oy kullandığı Baro Başkanlığı seçimini Avukat Salih Aydın 82 oy alarak seçimi kazandı.

Ağrı Barosuna kayıtlı 149 avukat Ağrı Baro Başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seçim saat 10.00’da başladı. Seçimde mevcut Başkan Ali Artuk ve Avukat M. Salih Aydın yarıştı. Sandıklar saat 17.00’da kapandıktan sonra oy sayım işlemlerine başlandı. 149 avukatın kayıtlı olduğu baroda 131 oy kullanıldı. Oyların sayımının ardından Ali Artuk 47 oy alırken Avukat Salih Aydın 82 oy alarak yeni başkan seçildi. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Koltuğunu Avukat Salih Aydın’a devreden Ali Artuk seçim sonrasında rakibini tebrik ederek başarılar diledi.
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