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24 Nisan 2018 Salı 17:16

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9. Şanlıurfa Üniversiteler Tanıtım Fuarı’na Katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 9. Kariyer Günleri Üniversiteler Tanıtım Fuarı’na katıldı.Şanlıurfa Piazza Alışveriş Merkezinde gerçekleşen fuarın açılışı, Şanlıurfa...

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 9. Şanlıurfa Üniversiteler Tanıtım Fuarı'na Katıldı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 9. Kariyer Günleri Üniversiteler Tanıtım Fuarı’na katıldı.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş Merkezinde gerçekleşen fuarın açılışı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından gerçekleştirildi.

50 üniversitenin ve yaklaşık 150 akademisyenin yer aldığı tanıtım fuarında Şanlıurfa ve ilçelerinden birçok lisenin son sınıf öğrencisi, rehber öğretmenlerinin nezaretinde üniversitelerin stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tanıtım standı, rehber öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisini görürken Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Öğr. Gör. Burak Köse ile Arş. Gör. Muhammed Tunagür tarafından üniversitenin akademik ve fiziki imkânları hakkında bilgilerin paylaşılmasının yanı sırafakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının tanıtımları yapıldı.
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