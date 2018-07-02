AĞRI:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:06

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Turan’dan “Tercih Danışmanlığı’ standına ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, üniversite ve orta öğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret etti.Üniversite ve ortaöğretim...

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Turan'dan 'Tercih Danışmanlığı' standına ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, üniversite ve orta öğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret etti.

Üniversite ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla Öğretmen Evi önünde kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yapılan çalışmalar hakkında şube müdürü Selahattin Bilgiç’ten bilgi aldı. Aileleriyle birlikte orta öğretim kurumlarına yerleşme başvurusu hakkında bilgi almaya gelen öğrencilerle sohbet eden Turan, öğrenci ve ailelerini orta öğretim kurumlarına yerleşme başvurusu konusunda bilgilendirdi. “Tercih Danışmanlığı’ komisyonunda görevli rehber öğretmenlerle bilgi alış verişinde bulunan Turan,”İl merkezi ile 7 ilçemizde bulunan 88 okulumuzda tercih komisyonları veli ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Komisyonlar, öğrenci ve velilerimize, orta öğretim okul seçiminde göz önünde tutulması gereken hususlar, okul kontenjanları ve öğrencinin ilgi ve yeteneğinin alan seçiminde önemi, öğrenci ve ailesinin tercih etmeyi düşündüğü okulları araştırması, okulun fiziki koşulları, ulaşım, yatılılık, eğitim-öğretim durumu ve yüksek öğretime geçişteki başarı durumunu dikkate alması gerektiğine ilişkin bilgi vermektedir”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku