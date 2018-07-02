Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Turan’dan “Tercih Danışmanlığı’ standına ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, üniversite ve orta öğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret etti.Üniversite ve ortaöğretim...

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, üniversite ve orta öğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret etti.

Üniversite ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrencilere destek amacıyla Öğretmen Evi önünde kurulan “Tercih Danışmanlığı’ bilgilendirme standını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yapılan çalışmalar hakkında şube müdürü Selahattin Bilgiç’ten bilgi aldı. Aileleriyle birlikte orta öğretim kurumlarına yerleşme başvurusu hakkında bilgi almaya gelen öğrencilerle sohbet eden Turan, öğrenci ve ailelerini orta öğretim kurumlarına yerleşme başvurusu konusunda bilgilendirdi. “Tercih Danışmanlığı’ komisyonunda görevli rehber öğretmenlerle bilgi alış verişinde bulunan Turan,”İl merkezi ile 7 ilçemizde bulunan 88 okulumuzda tercih komisyonları veli ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Komisyonlar, öğrenci ve velilerimize, orta öğretim okul seçiminde göz önünde tutulması gereken hususlar, okul kontenjanları ve öğrencinin ilgi ve yeteneğinin alan seçiminde önemi, öğrenci ve ailesinin tercih etmeyi düşündüğü okulları araştırması, okulun fiziki koşulları, ulaşım, yatılılık, eğitim-öğretim durumu ve yüksek öğretime geçişteki başarı durumunu dikkate alması gerektiğine ilişkin bilgi vermektedir”dedi.