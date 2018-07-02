Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan, inşaatları denetledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, kent merkezinde yapımı devam eden inşaatları denetledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim İnşaat Emlak Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden ile birlikte kent merkezinde yapımı devam eden inşaatları denetleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında yapımı devam eden ve biten inşaatları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, "Ortaöğretim yatırım programında yer alan 254 derslikli 11 adet okul, bin 500 öğrencilik 7 adet pansiyon, 3 adet spor salonu, 1 adet atölye, 1 adet Rehberlik Araştırma Merkezi inşaatı, 1 adet Öğretmenevi binası inşaatı ve 52 dairelik 10 adet öğretmen konutu olmak üzere toplam 34 adet projeden; 2 adedi okul projesi bitirilerek eğitim öğretime açılmıştır. 18 okul projesinin inşaatı devam etmekte olup; 4 adet öğretmen konutun inşaatı devam etmekte olup 6 adet öğretmen konutu ve Öğretmenevi binası inşaatı ise yaklaşık maliyet aşamasındadır. Devam eden inşaatlar 2018 yılında bitirilerek 2018-2019 eğitim öğretim döneminde eğitim öğretime açılacaktır. 6 adet öğretmen konutu ve Öğretmenevi binası inşaatının ise 2019 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır. Temel eğitim yatırım programında yer alan 560 derslikli 57 adet okul ve 5 daireli 2 adet lojman projesinden; 52 derslikli 6 adet okul ve 5 daireli 2 lojman inşaatı bitirilerek eğitim öğretime açılmıştır. 231 derslikli 23 adet okul yapım işi inşaat aşamasında devam etmektedir. 20 derslikli 4 adet okul yapım işi ihalesi ilan aşamasında olup 257 derslikli 24 adet okulun arsa zemin çalışmaları tamamlanmış ve yaklaşık maliyet hazırlama işlemleri devam etmektedir. İl genelinde 111 adet okulumuz büyük bakım onarım kapsamında onarıma alınmış ve 76 adedinin onarım işlemleri tamamlanmıştır. 35 adet okulumuzun onarım ihaleleri ise sonuçlandırılmış olup, yaz tatilinde onarım işlemleri tamamlanacaktır. Ayrıca ilimiz merkez ilçede bulunan 26 adet okul ve pansiyonumuzun ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüşüm işlemleri yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında üzerinde okul yapılmak üzere il genelinde toplamda 2 milyon 353 bin TL değerinde 5 adet arsanın kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca öğretmenevi ihtiyacı olan Patnos ilçemizdeb Belediyeye ait olan 54 odalı otel 7 milyon 400 bin TL değerle kamulaştırılıp Öğretmenevi olarak hizmete sunulmuştur. Aynı şekilde Tutak ilçemizde Belediyeye ait 39 odalı otel de 1 milyon 780 bin TL değerle kamulaştırılıp Öğretmenevi olarak hizmete sunulmuştur”dedi.