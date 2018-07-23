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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:23

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan okul inşaatlarını denetledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, il merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde yapımı devam eden inşaat ve tadilat çalışmaları yapılan okullarda incelemelerde bulundu.İl merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay...

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan okul inşaatlarını denetledi
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, il merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde yapımı devam eden inşaat ve tadilat çalışmaları yapılan okullarda incelemelerde bulundu.

İl merkezi, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde yapımı devam eden inşaat ve tadilat çalışmaları yapılan okullarda incelemelerde bulunan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, yetkililerden bilgiler aldı. Yapımı devam eden inşaat ve tadilat çalışmaları yapılan okulların eğitim yılına yetiştirilmesini isteyen Turan, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha rahat ortamda eğitim görmeleri için yapımı devam eden inşaat ve tadilat çalışmaları yapılan okulları sürekli denetim altında tutup, incelemelerde bulunuyorum. Bunun yanı sıra yaz aylarında yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek projeler ve etkinlikler ile ilgili ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir. Yeni bir ekip kurarak il genelinde çeşitli nedenle okula devam edemeyen öğrencilerimizin aileleriyle görüşülerek çözüm yolları üzerinde çalışılacaktır. Öğrencilerimizin aileleri ikna edilerek tekrar okula kazandırılması çalışmaları yapılacaktır. Okul öncesi eğitimi kapsamında okul müdürlerimiz alan taraması yaparak minik öğrencilerimizin okullarımıza kayıtlarını alacaktır. Tabi ki öğretmenlerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimiz yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir.”dedi.
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