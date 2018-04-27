Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan’dan okul ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, köy okullarının durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla il merkezindeki köy okullarını ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, köy okullarının durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla il merkeze bağlı Çamurlu, Murathan ve Yazıcı köylerindeki ilkokullarda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turan, öğrencilere kitap okuttu. Yöneticilerden okulların durumu hakkında bilgi alan Turan, okulların bölümlerini inceledi. Okullarda gördüğü eksiklerin giderilmesi talimatını veren Turan, ilimizde okulları ziyaret edip sorunları yerinde görerek tespit ettiklerini aktararak, ”Özellikle köy okullarımızda eğitim ve öğretimin aksamaması ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim almaları için yoğun çaba harcıyoruz. Amacımız öğrencilerimize daha kaliteli eğitim ortamı sunmak ve eğitim kalitesini artırmaktır" dedi.