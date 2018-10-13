AĞRI:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:25

Ağrı Valiliği’nden taksicilere önemli uyarı

Ağrı Valiliği il genelinde bazı ticari taksilerin yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep etmesi üzerine harekete geçerek adli işlem ve idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Ağrı Valiliği'nden taksicilere önemli uyarı
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Ağrı Valiliği il genelinde bazı ticari taksilerin yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep etmesi üzerine harekete geçerek adli işlem ve idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerine uyarı yapıldı. Açıklamada, ticari taksilere kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması uyarısında bulunuldu. Müşterilere ödeme konusunda sıkıntı çıkarılmaması vurgusu yapan valilik, “Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması, yasaktır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, kurallara uymayan ticari taksilere adli işlem yapılıp para cezası uygulanacağı belirtildi.
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